Kikeriki-Festival in Tulln geht in die zweite Runde

2022 feierte „Kikeriki“ in der Kunstwerkstatt erfolgreiche Premiere. Dementsprechend wird das erste Filmfestival für Kinder ab drei Jahren auch heuer ausgetragen. Die zweite Ausgabe startet am 8. Juni. Auf dem Programm stehen diesmal 30 Kurzfilme aus Österreich und 15 weiteren Ländern. Dazu werden in bewährter Weise Mitmachworkshops angeboten und zum Finale wartet ein mitreißendes Kinokonzert. Durch das Programm führen wieder Festivalleiterin Lisa Mai und Musiker Christoph Schwarz.

Erzählerische Vielfalt und Abenteuer mit Teamgeist in zeitgenössischen Filmen

Dabei sind die Donnerstagsfilme und -workshops schon für Kinder ab drei Jahren geeignet, die Sonntagsbeiträge werden ab vier Jahren empfohlen. Natürlich kann aber alle von klein bis groß teilnehmen, „Kikeriki“ steht auch für das gemeinsame Erleben für die ganze Familie, wie die Veranstalter betonen. Die Filme sind sorgfältig ausgewählt. Im Mittelpunkt stehen aufregende Abenteuer, bei denen es auf fröhliches Miteinander und Teamgeist ankommt. Gleichzeitig begeistern die Beiträge durch erzählerische, ästhetische und handwerkliche Vielfalt und geben Einblick in zeitgenössisches Filmschaffen.

Sprachenvielfalt, Barrierefreiheit und neue Festivalschiene

Ein weiterer Fokus des Festivals liegt auf Sprachenvielfalt und Barrierefreiheit. Unter anderem können die Teilnehmer die österreichische Gebärdensprache kennenlernen oder unter der Anleitung von Vera Rosner von Dance Ability Österreich erfahren, wie es ist, im Rollstuhl zu tanzen.

Heuer neu ist eine eigene Festivalschiene für Kindergartengruppen und Volksschulklassen. Für Frühsommer und Herbst sind Vormittagsveranstaltungen geplant, die nach Voranmeldung kostenlos besucht werden können. Geboten werden dabei sechs Kurzfilme und ein Workshop.

Das Festival startet am 8. Juni, donnerstags immer um 16.30 Uhr und sonntags um 15.30 Uhr. Einlass und kostenlose Obstjause ab 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Tickets sind ab sofort online zum Preis von 5 Euro pro Person erhältlich, weitere Infos auf https://kikeriki.film

