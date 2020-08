Das Festival La Gacilly-Baden Photo findet bis zum 26. Oktober 2020, dem österreichischen Nationalfeiertag statt.

Das Festival erstreckt sich über sieben Kilometer Länge, aufgeteilt in eine Garten-Route und eine Stadt-Route, ausgehend vom Besucherzentrum am Brusattiplatz. Integriert in den öffentlichen Raum sind zirka 2.000 Fotografien zu sehen, manche bis zu 280m groß. Der Eintritt ist frei.

Markus Hofstätter Markus Hofstätter mit seinem zweiten ausgestellten Bild beim Festival La Gacilly-Baden.

Die besten Fotografen der Welt zeigen faszinierende Bilderwelten in einer Open-Air-Galerie von sieben Kilometern Länge, in der Gartenkunst und Fotokunst verschmelzen. Auch der Muckendorfer Fotograf Markus Hofstätter ist dabei: „Ich freue mich sehr darüber, dass diesmal zwei meiner Fotografien in Baden bei der La Gacilly ausgestellt werden.“

Das Thema für die Ausstellung ist Grenzen. Dabei durften nur Infrarotfotos eingereicht werden. „Eine neue Herausforderung, die mir sehr viel Spaß gemacht hat und mit einer Veröffentlichung bei der größten Freiluftausstellung in Europa belohnt wurde.“

Die ästhetische Magie der Bilderzählungen verwandelt die Stadt in eine „Bilder-Stadt“, in der Gartenkunst und Fotokunst zu einem harmonischen Gesamtkunstwerk verschmelzen.