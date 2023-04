Die Garten Tulln öffnet wieder ihre Pforten

Die „Natur im Garten“-Erlebniswelt öffnet diesen Samstag, 8. April ihre Tore. Diesmal liegt der Schwerpunkt auf den Themen Holz und Klimawandel. So soll der Schaugarten „Holz im Garten“ des Fachverbandes der Holzindustrie ein „völlig neues Gartenerlebnis“ zeigen. Der Werkstoff Holz hat auch im Außenbereich viel an klimafreundlichen Lösungen zu bieten. Darunter hölzerne Terrassen und Fassaden. Interessierte erfahren viel über Holz und seine Qualitäten. Einblicke geben auch Sichtfenster in die Unterkonstruktion eines Holzdecks.

Günstigere Tickets sind noch bis 7. April im Vorverkauf

Zum Thema Klimawandel gibt es ein „Präriebeet“ im Kletterpflanzengarten. Darin wird mit hitzeresistenten Stauden und Gräsern veranschaulicht, welche Pflanzen in den hiesigen Gärten die klimatischen Bedingungen in Zukunft vertragen. Bis 7. April gibt es Saisonkarten unter diegartentulln.at noch zum Vorverkaufspreis. Die Garten Tulln hat bis 26. Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

