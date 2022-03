Industrie und Strom: 100 Jahre NÖ in Zwentendorf

Foto: NOEN

1922 zählte Zwentendorf 2.700 Einwohner, knapp 100 Jahre später sind es 4.133 Einwohner. Bereits 1922 hielt die Elektrifizierung Einzug in der Gemeinde. Zum großen Nutzen der Gemeinde wurde 1939 der Donau Chemie-Standort nach Pischelsdorf verlegt, immer eng verbunden mit der Ölraffinerie in Moosbierbaum. Damit stieg der Bedarf an Werkswohnungen, die heutige Siedlung wurde gebaut.

Zu Kriegsende fielen auf das Tullnerfeld wegen der Raffinerie in Moosbierbaum mehr als 40.000 Bomben. Die Donau Chemie und die Raffinerie wurden nach dem Krieg bis 1955 von der USIA - einem russischen Verband - verwaltet.

Nach 1955 fand ein rasanter Aufbau der Donau Chemie Pischelsdorf statt, große Anlagen gingen in Betrieb. Im Industriepark Pischelsdorf siedelten sich neue Betriebe an, so auch die Bioethanol- und die Weizenstärkeanlage des Agrana-Konzerns. Für die Raffinerie in Moosbierbaum bedeutete der Bau der Raffinerie Schwechat schließlich das Ende, seit 2000 ist dort ein Golfplatz.

Mit dem Bau des Kernkraftwerkes, dem Kraftwerk Altenwörth und dem Umspannwerk Dürnrohr begann 1972 für Zwentendorf und die umliegenden Gemeinden eine sehr bewegte Zeit, mit bis zu 2.000 Beschäftigten. Damit wurde der Bau eines Veranstaltungszentrums notwendig, der Donauhof wurde 1976 eröffnet.

Durch die Volksabstimmung 1978 ging das Kernkraftwerk nie in Betrieb, dafür wurde 1986 das Kraftwerk Dürnrohr von EVN und Verbund in Betrieb genommen, allerdings inzwischen wieder stillgelegt. Zwentendorf bleibt Elektrizitätsknotenpunkt, die EVN nimmt die Thermische Abfallverwertungsanlage 2004 in Betrieb und im nie in Betrieb gegangenen AKW betreibt die EVN eines der größten Solarkraftwerke Österreichs. Um all diese Anlagen vor Gefahren zu schützen, gibt es in Zwentendorf zwei Betriebsfeuerwehren und sieben Freiwillige Feuerwehren.

Politisch trat mit Hans Brachmann 1923 der erste Sozialdemokratische Bürgermeister das Amt in der Gemeinde an, dies sollte bis heute so bleiben. Durch die Gemeindezusammenlegung kam 1971 die Gemeinde Maria Ponsee mit der Wallfahrtskirche zu Zwentendorf, 1983 wird Zwentendorf zur Marktgemeinde erhoben. Nach dem Ableben von Landesrat und Bürgermeister Josef Mohnl übernahm 1991 Hermann Kühtreiber das Amt des Bürgermeisters. Es war die längste bisherige Amtszeit eines Zwentendorfer Bürgermeisters. 2019 übernahm mit Marion Török eine Bürgermeisterin das Amt.

Zwentendorf war und ist bis heute Vorreiter im Bildungsbereich. 1927 wurde die 1. Bürgerschule Niederösterreichs im ländlichen Raum eröffnet, bereits 1947 ging der erste Kindergarten mit 50 Kindern und einer Betreuerin in Betrieb. In kleinen Gemeinden eher unüblich, nahm schon 1957 der erste Gemeindeschulbus seinen Betrieb auf und 1974 wurde als einzige Volksschule in Niederösterreich eine neue Schule mit einem Lehrschwimmbecken gebaut und in der Neuen Mittelschule werden Ganztagsklassen angeboten.

