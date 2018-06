Integration nicht vom ersten Tag an, sondern erst wenn ein positiver Bescheid vorliegt oder zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine positive Beurteilung des Bleiberechts. Das meint FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl, wenn er von Asylpolitik „mit Hausverstand“ spricht. Ein Baustein dafür ist die Einrichtung eines Vorzeigeprojekts zur sicheren Unterbringung von unbegleiteten Minderjährigen im ÖJAB-Heim in Greifenstein.

„Ich suche Kontakt mit allen“, betonte Waldhäusl, im Rahmen seiner Tour nun etwa mit Mitarbeitern der Bezirkshauptmannschaft oder der Polizei in Tulln. Aus diesen Gesprächen könne er viele Tipps und Anregungen in die politische Praxis einfließen lassen, etwa was die Kontrolle der Mindestsicherung angeht, wenn z.B. bei mehrfachen Kontrollversuchen mehrfach die Tür versperrt bleibe. „Die neue Regelung wird strenger und schärfer, egal ob es sich um Zuwanderer oder Einheimische handelt“, betont Waldhäusl, es gehe hier um mehr Gerechtigkeit.

FPÖ-Bundesrat Andreas Spanring lobte die Zusammenarbeit mit der türkisen VP auf Bundesebene, beispielsweise sei „Deutsch vor dem Schulantritt ein echter großer Wurf“ genauso wie der 12-Stunden-Arbeitstag auf freiwilliger Basis. Das „Wir Miteinander“ in Niederösterreich funktioniere nicht so gut: So haben etwa beim Landesregierungsbeschluss für die Sanierung einer Brücke in Gollarn auch SPÖ und FPÖ mitgestimmt, vom Foto hätten dann aber ausschließlich schwarze Mandatare gelächelt.

VP-kritisch zeigte sich auch Bezirkspartiobmann Andreas Bors: Immer wieder würde versucht, sinnvolle FPÖ-Vorschläge (wie die Errichtung einer Park-and-Drive-Anlage bei der S 5) „mit irgendwelchen Argumenten schlecht zumachen“.