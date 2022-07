Auszeichnung für Top-Heurige am Wagram

Werbung

Bei der Landesweinprämierung 2022 zeigten die NÖ Top-Heurigen wieder ihre Spitzenklasse. Die erfolgreichsten Teilnehmer wurden mit dem Sonderpreis ausgezeichnet.

„Die Top-Heurigen stellen jährlich die Qualität der Weine bei Wettbewerben unter Beweis, um den hohen Anforderungen gerecht zu werden und die Gäste mit prämierten Weinen verwöhnen zu können. Anspruchsvolle Heurigengenießer sind beim Top-Heurigen genau richtig“, freut sich Nationalrat Johann Höfinger, Obmann der NÖ bäuerlichen Direktvermarkter über die hohe Qualität der Top-Heurigen.

Top-Heuriger im Weinbaugebiet Wagram ist Weingut & Heuriger Ecker - Eckhof, Bernhard Ecker in Mitterstockstall. Viele, die hier einkehren sind Stammgäste und wissen, was sie sich erwarten dürfen: Neben den typischen bodenständigen Heurigenspeisen sind in der Karte saisonale Schmankerl zu finden: leichte Spargelgerichte, Eierschwammerlsülzchen oder rosa gebratene Fasanenbrust. Dazu vielfach prämierte Weine sowie flinke und herzliche Bewirtung.

Ebenso Top-Heuriger, im Weinbaugebiet Kamptal, ist der Weinhof Waldschütz in Obernholz. Der Betrieb liegt in Sachsendorf, im Bezirk Tulln. Familie Waldschütz führt ihren Heurigen in Obernholz im Kamptal umgeben von Weinreben und mit Blick auf eine naturbelassene Landschaft. Die Vielfalt der Weine und deren Auszeichnungen ist groß, aus einem Reservoir an Weingärten im Kamptal und am Wagram. Sowohl Schlemmer als auch Figurbewusste finden von deftigen Schmankerln bis zur kreativen leichten Küche alles, was das Herz begehrt.

