Wagramer Weingüter haben die besten Tropfen des Landes

Ein Fixpunkt des Jahres ist die NÖ Landesweinprämierung, wo die besten Weine in St. Pölten ausgezeichnet wurden. 916 Betriebe stellten sich heuer dem größten unabhängigen Weinwettbewerb des Landes. Der niederösterreichische Weinbau präsentierte sich in seiner ganzen Breite und verstärkt auch mit innovativen Akzenten.

ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist überzeugt: „Der niederösterreichische Wein ist nicht nur großartige Visitenkarte sowie wichtiger wirtschaftlicher und touristischer Impulsgeber für Niederösterreich, sondern vor allem fest mit unserer Tradition, unserer Identität und unseren Werten verwurzelt. Mit Stolz können wir sagen: Niederösterreich ist das Weinland Nummer Eins.“

Sieger- und Finalistenweine gehen auf Tournee

„In der Folge gehen mehr als 50 Sieger- und Finalistenweine mit der Wein NÖ Marketing GmbH auf Deutschland Tournee nach München, Hamburg, Berlin und Köln. Dabei werden Entscheidungsträgern in Handel und Gastronomie in exklusiven Masterclasses die Spitzenweine aus allen acht niederösterreichischen Weinbaugebieten präsentiert“, weiß NÖ Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann.

In der Kategorie „Grüner Veltliner Gehaltvoll“ holte der Weinhof Gerhard Ehn aus Engelmannsbrunn mit seinem Wagram DAC Grüner Veltliner 2022 Ried Mordthal den ersten Platz, bei „Cuvée Rot“ überzeugte mit seinem Niederösterreich Cuvée Rot 2021 die HBLA und BA für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg. In der neuen Kategorie „Orange/Natura“l darf sich das Bio-Weingut Familie Bauer aus Großriedenthal mit seinem Grüner Veltliner 2022 Hollötrio über Platz eins in der Landesweinprämierung freuen.