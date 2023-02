FPÖ-Wahlergebnis im Bezirk Tulln: Platz 2 in 16 Gemeinden

Ein sensationeller Wahlerfolg gelang der Freiheitlichen Partei: Nicht nur landesweit erhielten sie weit mehr Stimmen als bei der letzten Landtagswahl 2018, auch im Bezirk Tulln machten um 6,25 Prozent mehr Menschen das Kreuzerl bei der FPÖ. So erhielten sie 19,7 Prozent aller Stimmen im Bezirk.

Großer Jubel in der Parteizentrale in St. Pölten: Hans-Jürgen Mader, David Otzlberger, Jürgen Schneider, Andreas Bors, Alexander Maurer, Udo Landbauer, Andreas Spanring, Melitta Linzberger, Heinrich Pegler und Walter Högl. Foto: FPÖ

Den größten Zugewinn schafften die Freiheitlichen in der Gemeinde Judenau-Baumgarten (+12,7 %), in Sieghartskirchen legten sie sogar auf insgesamt 26,9 Prozent zu. Dies ist auch die Heimatgemeinde von Bundesrat und FPÖ-Listenplatz-Zweiterm Andreas Spanring.

Mehr als verdoppelt hat sich die FPÖ in der Marktgemeinde Fels am Wagram: von 13,2 auf 25,1 %. Im Wahlsprengel 2 (Fels Ost, Thürnthal, Seepark) kamen die Freiheitlichen sogar auf 27 % der Stimmen.

„Unser Einsatz hat sich bestimmt gelohnt“, gab der Felser FPÖ-Obmann Philipp Mandusic bei der FPÖ-Wahlparty in der Greißlerei Olivani seiner Freude Ausdruck. „Wir konnten die SPÖ klar überholen, unsere Stimmen gegenüber der SPÖ knapp verdoppeln.“

Unterm Strich holt die FPÖ in 16 von 22 Gemeinden Platz 2. Spitzenkandidat Andreas Bors freut sich über das Brechen der ÖVP-Absoluten und spricht von einem historischen Ergebnis. Die Zeichen stehen damit günstig, dass die FPÖ zusätzlich zum Bundesratsmandat von Andreas Spanring auch noch ein Landtagsmandat in den Bezirk holt, das dann an Bors gehen würde, aber: „Das müssen erst die Gremien entscheiden.“

