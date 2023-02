Tullnerfeld: „Tag der Bäuerin“ 2023

Werbung Sonnenapotheke Anzeige Immunsystem stärken

Es war ein „Tag der Bäuerin“ wie früher. Mit großer Freude begrüßte die Gebietsbäuerin Angelika Buchinger alle im großen Saal des Gasthauses Schreiblehner in Atzelsdorf. Der Tullner Bäuerinnenchor begleitete mit seinen Liedern die Gäste durch den Vormittag.

Der Obmann der Bezirksbauernkammer Tullnerfeld, Mathias Holzer, gab in seiner Rede einen Überblick der aktuellen Themen. Landesbäuerin-Stellvertreterin Eva Hagl-Lechner sprach unterdessen über die Erfolge der Bäuerinnen der Vergangenheit: Bäuerinnen-Pension, sowie Karenzgeld und forderte die Bäuerinnen auf, weiter für ihre Anliegen zu kämpfen. Sie spornte die Frauen an, in Zukunft viel mehr in Gremien vertreten zu sein, nur dadurch entstehe die Möglichkeit zum aktiven Mitgestalten.

Die Expertin für Arbeits- und Sozialrecht der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Anna-Maria Hirsch, hielt einen Vortrag zur Alterspension. Claudia Zinner erklärte in ihrem Referat, dass in der Zukunft die Kommunikation eine bedeutende Rolle spielen wird. Nur durch „echte Erzählweisen“ und Produkte mit hoher Qualität, würden die Bauern wieder das Vertrauen der Gesellschaft erlangen können.

In „Dorfgespräche“ wurden viele Themen, wie etwa Alkohol in der Quarantänezeit und die neue Mülltrennung, auf der Bühne getanzt, besprochen und besungen.

Zum Abschluss gratulierten die Gebietsbäuerin und ihr Team den Gewinnerinnen der Tombola und bedankten sich bei allen Teilnehmerinnen für ihr Interesse mit einem Blumengruß.

