Heißer Sommer auch im Bezirk Tulln: Herbstfrüchte leiden

40 Grad in Köln, Rekordtemperaturen in Großbritannien, 26 Grad während der Nacht in Wien – solche Meldungen überschlugen sich in den vergangenen Tagen. Viele Menschen leiden unter der Hitze. Aber wie kommt die Landwirtschaft damit zurecht?

Die guten Nachrichten zuerst: „Die aktuellen Temperaturen haben eine zügige und rasche Getreideernte bewirkt“, sagt Bezirksbauernkammer-Obmann Mathias Holzer.

Noch schadet die Trockenheit auch den Weinstöcken nicht. Norbert Greil, der Obmann der Wagramer Weinstraße, erklärt: „Aufgrund ihrer tiefen Wurzeln werden sie noch vom Mai/Juni-Regen genährt. Nur junge Reben müssen gegossen werden. Die Hitze reduziert derzeit sogar die Pilzgefahr.“ Sollte es jedoch auch im August so trocken bleiben, werden sich Auswirkungen auf Wachstum, Erntezeitpunkt und Qualität ergeben.

„Wichtig wäre, das Oberflächenwasser in den Regionen zu halten bzw. dort zur Versickerung zu bringen, um das Grundwasser nicht abzusenken“ Mathias Holzer

Bei den Herbstfrüchten auf den Feldern sieht es nicht so rosig aus. „In vielen Gebieten gibt’s schon große Trockenschäden z. B. bei Mais. Die sind auch mit Niederschlägen in der nächsten Zeit nicht aufzuwiegen“, meint Holzer.

Er zählt Maßnahmen auf, die Landwirtinnen und Landwirte bereits setzen, um sich dem Klimawandel anzupassen: Mit Zwischenbegrünungen wird organische Masse aufgebaut, die in Humus umgewandelt wird, und Humus ist ein guter Wasserspeicher.

Direktsaat verbessert den Wasserhaushalt und hat eine sehr günstige Wirkung gegen Bodenabtrag. Windschutzhecken bzw. Mehrnutzenhecken tragen dazu bei, den Boden vor Austrocknung zu schützen, weil in ihrem Windschatten die Luftfeuchtigkeit höher ist.

Bewässerung spielt aber eine immer größere Rolle. „Wichtig wäre, das Oberflächenwasser in den Regionen zu halten bzw. dort zur Versickerung zu bringen, um das Grundwasser nicht abzusenken“, fordert Holzer.

Er regt auch an, darüber nachdenken, „was man mit dem geklärten Abwasser macht.“ Ein Thema, das auch schon auf EU-Ebene behandelt wurde. Es existiert eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 2020, die die Aufbereitung kommunaler Abwässer für die landwirtschaftliche Bewässerung regelt und bei Bedarf auch in Österreich angewendet werden könnte.

Holzer sagt dazu: „Wir schicken im Bezirk Tulln täglich so ca. zehn bis 15 Millionen Liter Grundwasser über Kläranlagen in die Donau. Wasser, das auch die Landwirtschaft brauchen könnte.“

