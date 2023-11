Sechs landwirtschaftliche Meisterabschlüsse

Die Meisterausbildung gilt als Top-Qualifikation für praktizierende Land- und Forstwirte. Insgesamt waren bei der Meisterbriefverleihung in der Landwirtschaftskammer NÖ 94 Absolventen, einige davon auch aus dem Bezirk Tulln. So schlossen Jakob Bandion, Victoria Fischer, Anton Kopp, Karl Figl, Maximilian Koch und Georg Franz Thallauer ihre Meisterausbildungen in den Bereichen Landwirtschaft, Obstbau und -verwertung, sowie Weinbau und Kellerwirtschaft ab.

Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager betonte in seiner Festrede: „Bildung ist einer der Eckpfeiler für persönlichen wie auch betrieblichen Erfolg. Die Meisterausbildung als höchster Berufsabschluss hat für unsere Bauern höchste Wertigkeit - die Ausbildung an sich, aber auch als Branchennetzwerk über die Gemeinschaft der Arge-Meister.“

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf erklärte: „Die Ausbildung ist anspruchsvoll und umfangreich. Die Absolventen haben viel Zeit und Anstrengung investiert und können nun die Früchte ihrer harten Arbeit ernten. Eine Investition für die Zukunft ihrer Betriebe und die gesamte Land- und Forstwirtschaft. Denn die Bauern garantieren und stehen für Versorgungssicherheit, und das in einer Zeit, die im Umbruch ist. Eine gute und praxisorientierte Ausbildung ist da ein absolut wichtiger Grundstein.“



„Unsere Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe zeichnen sich durch Innovationskraft und die Produktion qualitativ hochwertiger Produkte aus. Die Meisterausbildung liefert Betriebsführern, aber auch für immer mehr Beschäftigte das nötige Know-How für eine erfolgreiche Zukunft“, meinte NÖ Landarbeiterkammer-Präsident Andreas Freistetter.