Aus einem Reststoff aus Holz entsteht in einem rein biologischen Herstellungsprozess ein neues Produkt: das Agrobiogel. Es bietet große Vorteile für die Kultivierung von Pflanzen speziell unter trockenen Bedingungen. Die im Frühjahr 2021 gegründete und am ecoplus Technopol Tulln beheimatete Agrobiogel GmbH entwickelt ein einzigartiges 100 Prozent biobasiertes Hydrogel.

Damit konnten die Jungunternehmer die Jury beim „riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis“ überzeugen. Der erste Platz in der Kategorie „Geniale Forschung & Entwicklung“ ging an Gibson Nyanhongo und sein Team für das Projekt „Agrobiogel gegen die Dürre“.

Agrobiogel speichert ein Vielfaches seines eigenen Gewichtes an Wasser und gibt dieses langsam an das umgebende Erdmaterial ab. In ersten Anwendungsversuchen konnten Pflanzen bis zu 52 Tage ohne Gießen überleben. Das Agrobiogel kann unfruchtbare Böden in fruchtbare umwandeln und dient darüber hinaus auch als Boden-Ersatz, wenn nötig.

Die größten Vorteile der Beimischung von Agrobiogel zu Erde sind Schutz vor Trockenheitsschäden bei Pflanzen, Reduktion von Bewässerungsintervallen (bis zu 40 Prozent Wasserersparnis), die gute Mischbarkeit mit verschiedenen Bodentypen.

Ausgangsbasis für das biologisch abbaubare Produkt ist ein Reststoff aus Holz, wie er als Nebenprodukt bei der Papierherstellung anfällt. Der Prozess benötigt weder Chemikalien noch hohe Energieströme und verursacht keine Abfälle.