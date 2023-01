Lagerhaus-Wintertagung in Atzelsdorf war voller Erfolg

Das Lagerhaus Tulln-Neulengbach hat gemeinsam mit der Bezirksbauernkammer Tullnerfeld Mitglieder zur Wintertagung ins Gasthaus Schreiblehner geladen.

Niederösterreichs Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf referierte über die Maßnahmen für den Klimaschutz und die ländliche Entwicklung und stand anschließend für Fragen zur Verfügung.

Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einem Marktbericht zu Getreide und Ölsaaten vom Bereichsleiter für Landwirtschaftliche Erzeugnisse bei der RWA Raiffeisen Ware Austria, Andreas Jirkowsky, einem Vortrag zum digitalen Lagerhaus von RWA-Agrarmarketing-Abteilungsleiter Christoph Pesl sowie Präsentationen zu Saatgut- und Pflanzenschutz-Neuheiten.

„Mit unterschiedlichen Veranstaltungen wollen wir die Landwirte in der Region über aktuelle Entwicklungen und Innovationen in der Landwirtschaft am Laufenden halten und untereinander vernetzen. Die große Teilnahme zeigt uns, dass dieses Angebot gerne angenommen wird. Damit war die diesjährige Wintertagung wieder ein voller Erfolg“, so der Geschäftsführer des Lagerhaus Tulln-Neulengbach, Herbert Schadenhofer.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.