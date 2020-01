Oberstleutnant Gerhard Ott, Lehroffizier und Fluglehrer für Hubschrauberausbildung der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule am Fliegerhorst Brumowski absolvierte am 8. Jänner seine 5.000ste Flugstunde. Die Praxis als Einsatzpilot, die er in der Ausbildung an die Flugschüler zum Zwecke der Landesverteidigung, im Auslandseinsatz oder beim Assistenzeinsatz bei Umweltkatastrophen weitergibt, ist von unschätzbarem Wert. Kameraden und Flieger- und Fliegerabwehrschule gratulieren ihm zu seiner Leistung.