Jeder Niederösterreicher kennt sie, sie prägen das Landschaftsbild, auch im Tullnerfeld und am Wagram: die Raiffeisen Lagerhaussilos.

„Als nahezu 65-Jähriger bin ich umgeben von diesen Türmen aufgewachsen, hatte aber bislang nur sehr wenig Ahnung davon“, sagt der Langenlebarner Autor Fritz Schindlecker. Mit seinem jüngsten kreativen Beitrag zum Prachtbildband „Türme, die zum Himmel ragen“ änderte sich das sehr rasch.

Fritz Schindlecker schrieb Historisches und Anekdoten dazu. | privat

Kameramann Robert Dorner, man kennt seine Arbeit aus Dokumentationen wie „Ernst Rüdiger Starhemberg - Faschist und Patriot“ oder Unterhaltungsformaten wie „Wir sind Kaiser“, war schon länger damit beschäftigt, die insgesamt 180 Raiffeisen Lagerhaussilos Österreichs (130 alleine in Niederösterreich) fotografisch festzuhalten. Dabei bediente er sich nicht irgendeines Digitalapparats, sondern einer analogen Schweizer Großbildkamera, wodurch die Bilder eine wärmere Ausstrahlung erhielten.

Robert Dorner hielt 180 Lagerhaussilos mit der Großbildkamera fest. | privat

„Bei einigen Aufnahmen war ich dabei, eine interessante und aufwendige Technik“, berichtet Fritz Schindlecker. Was die Texte angeht, so stieß er auf spannende Geschichten, wie etwa die katholische Debatte aus den 50er/60er-Jahren, ob die Türme denn so hoch wie oder gar höher als Kirchtürme sein dürften. „Auch zur Kunst auf den Gebäuden gab es Interessantes zu entdecken, nämlich zwei Strömungen: Eine ist sehr katholisch, die andere betont die Leistung der Bauern“, so Schindlecker.