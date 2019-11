Bundesheer-Fallschirmspringer bei Landung verletzt .

Ein Fallschirmspringer des Bundesheeres ist am Donnerstag bei der Landung auf dem Flugfeld des Fliegerhorstes Brumowski in Langenlebarn (Bezirk Tulln) in Niederösterreich verletzt worden. Der Korporal wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus Wien-Meidling geflogen, der Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung bestätigte sich aber nicht, teilte Oberst Michael Bauer auf Anfrage mit.