Erste Hubschrauber sollen 2022 landen

Die leichten Verbindungs- und Transporthubschrauber vom Type Alouette III sind seit mehr als 50 Jahren beim Bundesheer im Einsatz. Vor wenigen Tagen unterzeichnete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ein Verwaltungsübereinkommen zur Beschaffung von 18 neuen Mehrzweckhubschraubern vom Typ Leonardo AW169M.

Verkündet wurde diese Neuanschaffung bereits im September 2020. „Bis Ende 2022 hätten die Hubschrauber in Österreich eintreffen sollen, demnach hätte der Vertrag allerspätestens im März dieses Jahres unterzeichnet werden müssen“, sagt dazu FPÖ-Bezirksparteiobmann Andreas Bors. Sechs der neuen Hubschrauber sollen im Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn stationiert werden, bis Ende 2022 sollen nun aber nur zwei eintreffen. „Tanner soll ihre Showpolitik einstellen und endlich dafür sorgen, dass unsere Soldaten mit einem zeitgemäßen Gerät ihre Ausbildung und Einsätze absolvieren können“, fordert Bors.

FPÖ-Bezirksparteiobmann Andreas Bors und Bundesrat Andreas Spanring (im Bild am Eingang zum Fliegerhorst Langenlebarn) befürchten Verzögerungen bei der Hubschrauber- anschaffung. FPÖ

Kritik für die man im Ministerium kein Verständnis aufbringt: Ein „Letter of Intent“ (eine Absichtserklärung) wäre bereits im November des Vorjahres unterzeichnet worden und nun auch das tatsächliche Verwaltungsübereinkommen. „Abgesehen von kleineren Corona-bedingten Verzögerungen sind wir im Zeitplan. Die ersten AW169 werden, so wie wir das immer gesagt haben, Ende des nächsten Jahres in Langenlebarn landen“, betont der stellvertretende Kabinettschef Roman Markhart (er ist auch TVP-Gemeinderat in Tulln). Dann könne umgehend mit Schulungen begonnen werden.

Zum Besuch in Italien sagt die Verteidigungsministerin selbst: „Das Bedeutende an diesem Verwaltungsübereinkommen mit Italien ist die Kooperation über den Bereich der Beschaffung hinaus. Damit meine ich zum Beispiel die Ausbildung, die Logistik, die Materialerhaltung und die Möglichkeit einer gemeinsamen Nutzung von Simulatoren.“