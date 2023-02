Fliegerhorst Brumowski: Janoschek zum Oberst befördert

Kürzlich wurde Roman Janoschek, der Leiter des Referates Flugverkehrsmanagement an der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule am Fliegerhorst Brumowski zum Oberst befördert. Das Referat Flugverkehrsmanagement ist für die Aus- und Weiterbildung der Militärfluglotsen im Bundesheer verantwortlich.

Neben seinen Pflichten in der Ausbildung und Lehre ist Janoschek auch selbst als aktiver Militärfluglotse im Tower und Anflugradar in Langenlebarn tätig. Somit kann er seine praktischen Erfahrungen in die Lehre und Ausbildung aufnehmen.

Das regelmäßige Training im Tower-Simulator kann die angehenden und bereits aktiven Militärfluglotsen auf etwaige Notfälle vorbereiten. Foto: Bundesheer

Zu seinen Verdiensten zählt unter anderem die Einführung und der Betrieb eines hochmodernen Tower-Simulators. An diesem trainieren die angehenden und aktiven Militärfluglotsen unter anderem Notfallszenarien, um bestmöglich auf etwaige Flugvorfälle vorbereitet zu sein.

Der Simulator kann sehr realitätsnah alle österreichischen Militärflugplätze darstellen. Das regelmäßige Training darin beschleunige und verbessere somit die Ausbildung zum Militärfluglotsen. Darüber hinaus kooperiert das Referat Flugverkehrsmanagement in der Ausbildung unter anderem mit tschechischen, deutschen und schweizerischen Flugsicherungs-Providern, was das Niveau der Ausbildung der österreichischen Militärfluglotsen auf ein hohes, internationales Level hebe.

