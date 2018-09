Erinnern Sie sich an den Ausbruch des isländischen Vulkans mit dem unaussprechlichen Namen Eyjafjallajökull im April 2010? Die Aschewolke beeinträchtigte den Flugverkehr in Mitteleuropa eine Woche lang. Der Schaden für Luftfahrtunternehmen wurde mit bis zu 2,5 Milliarden Euro beziffert. Soldaten des Fliegerhorsts Brumoswki arbeiten jetzt an einem Forschungsprojekt mit, das bei ähnlichen Naturkatastrophen oder bei nuklearen Zwischenfällen in Zukunft einen kosteneffizienten Luftverkehr in Europa garantieren soll.

„EUNADICS-AV“, so heißt das Projekt, das von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Zusammenarbeit mit 20 internationalen Organisationen durchgeführt wird. In Langenlebarn wurde im Rahmen eines Experiments ein realer Notfall simuliert. Dafür wurden geringe Mengen eines ungefährlichen Gases in die Atmosphäre ausgebracht.

„Auch bei realen Notfällen ermitteln Messflugzeuge die Verteilung von Substanzen in der Atmosphäre, um vor Gebieten mit erhöhten Konzentrationswerten zu warnen.“

Eine Pilatus-PC6 der österreichischen Luftstreitkräfte, die mit speziellen Messgeräten ausgestattet wurde, flog in die Regionen in denen sich die sogenannten „Tracer“ ausbreiteten, um die genaue Verteilung zu messen. Da die Hintergrundbelastung des Gases in der Atmosphäre extrem niedrig ist, reichen schon geringe Mengen, um erfasst werden zu können.

Projektleiter Marcus Hirtl: „Auch bei realen Notfällen ermitteln Messflugzeuge die Verteilung von Substanzen in der Atmosphäre, um vor Gebieten mit erhöhten Konzentrationswerten zu warnen.“ Die Daten aus dem Experiment dienen außerdem dazu, die Qualität von Ausbreitungsrechnungen mit Computermodellen zu prüfen, und um Programme zum optimalen Management des Luftverkehrs zu testen. Im Frühling 2019 wird dazu eine europaweite Übung abgehalten.