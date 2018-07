Brigadier Günter Schiefert trat Ende November 2017 nach mehr als zehn Jahren als Kommandant der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule (FlFlATS) in Langenlebarn in den Ruhestand. Für die Übergangszeit bis zur Nachbesetzung wurde sein Stellvertreter, Oberstleutnant des Generalstabsdienstes Oberstleutnant Reinhard Kraft, mit der Führung der Schule beauftragt. Der Bundesminister für Landesverteidigung, Mario Kunasek, hat nun Kraft, nach einer Ausschreibung mit mehreren Bewerbern, mit Wirkung vom 1. Juli zum Kommandanten bestellt.

Reinhard Kraft, geboren 1978 in Mistelbach, absolvierte die HTL in Hollabrunn und rückte als „Einjährig-Freiwilliger“ 1998 zum Bundesheer ein. Nach seiner Ausmusterung von der Theresianischen Militärakademie 2003 in Wiener Neustadt war er Kommandant der ortsfesten Radarstation Steinmandl im Weinviertel/NÖ. Danach absolvierte er von 2010 bis 2013 die Generalstabsausbildung an der Landesverteidigungsakademie und wurde anschließend nach Salzburg versetzt, wo er im Streitkräfteführungskommando seinen Dienst versah. Ab Februar 2015 war er an der FlFlATS als stellvertretender Kommandant und Chef des Stabes eingeteilt. Er absolvierte diverse Auslandsübungen und -einsätze, unter anderem 2016 in Afghanistan.

Die Bediensteten der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule wünschen ihrem neu bestellten Kommandanten alles Gute sowie viel Erfolg.

Die Aufgaben des Kasernenkommandanten des Fliegerhorstes Brumowski verbleiben weiterhin bei Oberst Wolfgang Rafetseder.

Die feierliche Kommandoübergabe mit Waffenschau, Platzkonzert und Kostproben aus der Gulaschkanone wird am 14. August am Nibelungenplatz in Tulln stattfinden. Die Bevölkerung ist herzlich zur Teilnahme eingeladen.