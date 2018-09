Mit Schulbeginn 2018 haben nun neben der Tullner VS Frauentorgasse auch die Schulkinder der VS Langenlebarn ihren neuen Schulwegplan mit wichtigen Tipps für einen sicheren Schulweg erhalten. Die offizielle Übergabe durch Bürgermeister Peter Eisenschenk und Bernd Toplak von der AUVA-Landesstelle Wien fand letzten Freitag in der Volksschule statt.

„Mit dem Schulwegplan können Eltern die sichersten Wege für ihre Kinder auswählen und gemeinsam einüben. Am Plan sehen sie auf einen Blick, welche Routen geeignet sind, wo man am besten die Straße überquert und wo Kinder besonders vorsichtig sein müssen“, betont Bernd Toplak.

Dass die Sicherheit am Schulweg für die Stadtgemeinde Tulln ein wichtiges Thema ist, bestätigt Bürgermeister Eisenschenk: „Im Zuge der Begehungen für die Schulwegplan-Erstellung wurden daher kritische Stellen im Schulumfeld der VS Langenlebarn ermittelt, deren Entschärfung und Optimierung von uns geprüft wird. Zudem haben wir eine mehrjährige Kooperation mit der AUVA vereinbart, wodurch bis 2019 alle Schulstandorte in Tulln mit einem Schulwegplan ausgestattet werden.“