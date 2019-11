Nach „Sissi, Stones und Sonnnenkönig“, der österreichischen Psycherlanalyse „Wir sind super“ und „Weihnachterln“ präsentieren der Langenlebarner Fritz Schindlecker und sein nicht minder prominenter Co-Autor Erwin Steinhauer jetzt mit „Aufgedeckt! Trinkgenuss und Tafelfreuden“ ihr bereits viertes gemeinsames Buch.

„Wir haben uns schon in der Vergangenheit stark mit der österreichischen Seele beschäftigt und wollten schon lange etwas zu diesem Thema machen“, erklärt Schindlecker. Der historisch interessierte Autor merkt an, dass es kaum je eine Zeit gegeben habe, in der so viele unterschiedliche wenn nicht sogar gegenläufige Trends gleichzeitig präsent waren wie heute „vom Steak-Irrsinn bis zum Veganismus in allen Ausprägungen, von Nostalgietendenzen wie der „head-to-tail“-Verarbeitung von Tieren bis zu Futuristischem wie der Molekularküche“.

Die Ideen zu den Kapiteln fanden Schindlecker und Steinhauer in mehreren Brainstormings. Dabei war rasch klar, dass Gerichte nach berühmten Persönlichkeiten von Bonaparte bis Rossini einen wichtigen Platz im Buch einnehmen werden.

„Das Ganze hat einen geschichtlichen Touch, wir haben uns aber auch mit aktuellen Trends auseinandergesetzt. Von der Haute Couisine bis zum Jung Food und der Kultur des Würstelstandes decken wir eine große Bandbreite ab“, sagt Schindlecker.

Neben unterhaltsamen Geschichten und Gedichten, die dem Stil berühmter Poeten nachempfunden wurden, findet der Leser in „Aufgedeckt!“ auch nicht weniger als 49 Rezepte zum Nachkochen. „Sie funktionieren, wir beide haben sie alle ausprobiert“, versichert Schindlecker, Nachsatz: „bis auf die angeblich originale Sachertorte, aber die wird sogar bei Spitzenköchen ein speckiges Trum.“

Ein neuer Stern am Kleinkunsthimmel

Zu haben ist das delikate Druckwerk ab sofort im gut sortierten Buchhandel. Der vielseitige Autor hat aber auch noch einen Tipp Kabarett-Tipp für die Leser: „Kommen Sie am 9. oder 10. November ins Gasthaus Maurer nach Großweikersdorf. Bernhard Landegger wird dort sein erstes Soloprogramm ,Überversichert! - Die Beichte des Marcel Schaden Msc.‘ zum Besten geben.“

Schindlecker hält seit acht Jahren Autorenseminare bei der Sommerakademie in Motten. Dort lernte er Landegger kennen, sah dessen Potenzial und schrieb mit ihm gemeinsam das Programm: „Es bietet eine durchgehende Geschichte rund um einen Mann, der bei einer Versicherung arbeitet, sein Leben ändern will und dazu eine Beichte bei einem tschechisch-stämmigen Priester ablegt …“