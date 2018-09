Den Festgottesdienst zelebrierten Pfarrer Franz Großhagauer und Provisor Jai Prakash Kujur, während Pfarrer Anton Aichinger mit den Bäuerinnen und der Erntekrone in die feierlich geschmückte Kirche einzog. Musikalisch gestaltete die Musikgruppe der Pfarre. Bürgermeister Leopold Figl dankte gleich zu Beginn der Diözese St. Pölten, dass für den scheidenden Pfarrer Aichinger ein würdiger Nachfolger gefunden werden konnte. Provisor Jai Prakash Kujur wird die Pfarre übernehmen. Weiters betonte er in seiner Rede: „Pfarrer Anton Aichinger hat die Pfarre mit 63 Jahren übernommen, da sind andere schon längst in Pension. Er war nicht nur ein vielbeschäftigter Pfarrer, sondern ein besonderer Seelsorger und Mensch, der seine Wurzeln im Mostviertel hat.“ Figl bedankte sich für sein langjähriges Wirken in der Pfarrgemeinde und versicherte ihm, dass er immer wieder willkommen sei.

Zu seinem 70. Geburtstag wurde dem beliebten Pfarrer die Ehrenbürgerschaft der Marktgemeinde verliehen. Aichinger konnte viele Projekte umsetzen, unter anderem die Renovierung der Kirchenorgel, die neue Sitzbankheizung, die Errichtung des Pfarrzentrums St. Antonius und die liturgische Neugestaltung des Altarraumes.

Die Bauern bedankten sich mit eigens auf den Pfarrer zugeschnittenen Fürbitten. Die Volksschulkinder dankten mit Gedichten, Ministranten, Bauernbund und Pfarrgemeinderat übergaben Geschenke.

Pfarrer Aichinger bedankte sich sichtlich gerührt für die schönen Jahre und schloss mit der Bitte, dass die Pfarre weiterhin so lebendig bleiben soll. Nach der Messe wurde mit einem Frühschoppen gefeiert.