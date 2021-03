Von 2017 bis 2020 war Franz Poisinger Ortsvorsteher von Langenschönbichl. Bei der letzten Gemeinderatssitzung wurde der geschäftsführende Gemeinderat Roland Bogner als sein Nachfolger bestellt. Sein Engagement zeigte Posiger auch in der Ausübung etlicher ehrenamtlicher Tätigkeiten. Er wird in der Gemeinde auch der „Marterl-Baumeister“ genannt. 400 verschiedene heimische sowie exotische Bäume pflanzte er 1996 mit Richard Kölldorfer am Baumlehrpfad zwischen Judenau und Asparn auf einer Länge von drei Kilometern. 2006 errichtete er inmitten des Lehrpfades ein Marterl aus einem alten Eschenstamm. Mithilfe etlicher Freunden konnte es aufgestellt werden. Es folgten 2010 das Fischermarterl und 2014 das Pestmarterl.

2019 wurde im Kreisverkehr ein neues Marterl errichtet.

Zahlreiche Marterl in der Gemeinde wurden von Franz Poisinger immer wieder ehrenamtlich saniert. Bürgermeister Leopold Figl bedankte sich für die jahrzehnte lange Tätigkeit und überreichte ihm einen Geschenkkorb im Namen der Gemeinde.