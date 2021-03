"Erhöhte 7-Tages-Inzidenz!" - unter diesem Titel verteilte die Marktgemeinde Langenrohr heute eine aktuelle Information an alle Bürgerinnen und Bürger. Die genannte Kennzahl bildet hochgerechnet die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen ab. Der Wert schwankt in Langenrohr aktuell zwischen 400 und 560. Der Kindergarten II und eine Klasse der Volksschule mussten aufgrund von Corona-Fällen bereits bis Ostern gesperrt werden. Im Rundschreiben wird daher an Eltern appelliert, bei ihren Kindern genau auf eventuell auftrende Symptome zu achten und gegebenenfalls Testungen durchzuführen. Außerdem ruft die Marktgemeinde alle geltenden Maßnahmen in Erinnnerung.

Im Bezirk Tulln ist die Lage relativ gut

Bezirkshauptmannstellvertreter Karl-Josef Weiss ersucht um Verständnis: "Wenn in Kindergärten oder Schulen Fälle auftauchen, müssen wir ganze Gruppen bzw. Klassen absondern. Wir tun unser Bestes, nicht nur um Vorgaben zu erfüllen, sondern um diese Pandemie in den Griff zu bekommen." Was die erhöhte 7-Tages-Inzidenz in Langenrohr angeht, so relativiert er ein wenig: "Je kleiner die Einheit, desto größer sind die Auswirkungen auch kleinerer Cluster. Aber abgesehen von einzelnen Spitzen sind wir über den ganzen Bezirk gesehen eigentlich gut unterwegs, da liegt die 7-Tages-Inzidenz derzeit bei rund 175.

Aber auch Weiss appelliert dringend, geltende Maßnahmen weiterhin einzuhalten: FFP2-Masken tragen, testen lassen und soziale Kontakte auch über die Osterfeiertage so weit als möglich einschränken. "Mir ist natürlich bewusst, dass nach einem Jahr der Pandemie die Luft raus ist, aber wir müssen das jetzt alle gemeinsam durchhalten", sagt der Bezirkshauptmannstellvertreter.