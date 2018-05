Die Raiffeisenbank entschloss sich dafür, neben Katzelsdorf und Zeiselmauer nun auch die Bankstelle in Langenrohr zu schließen (die NÖN berichtete). Da sich aber im Vorraum ein Bankomat befand, musste für diesen ein neuer Standort gefunden werden. Auf Initiative von Bürgermeister Leopold Figl wurde eine Kooperation mit dem Spar-Markt Blahuschek geschlossen. Seit letztem Freitag ist der Bankomat nun dort in Betrieb. So ist die Bargeldversorgung in zentraler Bestlage gesichert.

Bürgermeister Leopold Figl konnte sich mit seiner Erstbehebung vom einwandfreien Betrieb des Geldausgebegerätes selbst überzeugen. Raiffeisenbank-Direktor Karl Hameder: „Das Raiffeisennetz steht weiterhin allen zur Verfügung, insbesondere der Bevölkerung, den Vereinen und Organisationen, mit denen es bisher schon eine erfolgreiche Zusammenarbeit gab.“ Die Bankbetreuerinnen Veronika Wohlmut und Josefine Loicht bleiben ebenfalls.