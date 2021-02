Im Juli 2006 wurde das Projekt „Waldfriedhof für Tier und Mensch“ in der sogenannten Herrenau erstmals vorgestellt und sorgte damals für gehörigen Wirbel. Vorgesehen war ein rund 80.000 m² großes Grundstück in Asparn.

„Auf einer Hälfte sollte in Kooperation mit der Gemeinde Langenrohr ein überkonfessioneller Waldfriedhof für Menschen in Form eines Urnenhains samt Andachtsraum entstehen - der erste in ganz Österreich – auf der anderen ein Tierfriedhof“, erläutert Forstmeister Herbert Tiefenbacher, Leiter des Grundstückbesitzers Forstverwaltung Grafenegg. Zudem waren 25 Parkplätze miteingeplant.

Gegner und Anrainer leisteten massiven Widerstand. Es gab heftige Diskussionen und zahlreiche Protestaktionen. Unterschriften wurden gesammelt, da man die Verseuchung des Grundwassers und die Gefährdung des Naherholungsgebietes befürchtete.

Um ihrem Ärger nochmals Ausdruck zu verleihen, legten Waldfriedhofsgegner am Allerheiligentag 2006 einen Kranz mit der Aufschrift „Für die Bewohner der Herrenau“ nieder. Steinhauser

Im Rahmen einer denkwürdigen Sitzung am 27. Oktober 2006, zu der auch rund 40 Projektgegner erschienen waren, erfolgte schließlich eine geheimen Abstimmung, bei der sich der Gemeinderat mit zehn zu sieben Stimmen für die Errichtung eines Waldfriedhofs in der Herrenau aussprach.

Die damalige Bürgermeisterin Anneliese Federmann als Projektbefürworterin fühlte sich bedroht und soll Polizeischutz für sich und gleichgesinnte Gemeindevertreter angesucht haben. Tatsächlich wurden zur fragwürdigen Zeit zwei Exekutivbeamte wartend im Erdgeschoß des Amtsgebäudes gesichtet.

Wenige Tage später, am 1. November, fanden sich an die 40 Gegner zu einer Protestkundgebung in Form einer Kranzniederlegung ein, wobei seitens der Asparner sogar die Überlegung im Raum stand, wichtige Belange der Katastrale künftig selbst in die Hand zu nehmen.

„Wir haben die Entscheidungen der Marktgemeinde aus Rücksicht auf die Bevölkerung akzeptiert.“

So groß die Enttäuschung auch gewesen sein mag, heute – 15 Jahre später – haben sich die Wogen geglättet und es herrscht unter den Gegnern eine gewisse Genugtuung. Denn durch die Errichtung der neuen Umfahrungsstraße mitten durch die Herrenau wurden aus den 80.000 plötzlich nur mehr 20.000 m², und der Urnenhain konnte nicht realisiert werden. Tiefenbacher: „Wir haben die Entscheidungen der Marktgemeinde aus Rücksicht auf die Bevölkerung akzeptiert.“

Die bestehenden Tiergräber, deren Zahl sich in überschaubaren Grenzen hält, wurden vor Baubeginn in den nicht betroffenen Nordteil verlegt. Die größere Fläche südlich der Straße soll wieder Wald werden.

Tiefenbacher findet das Ganze „sehr bedauerlich“, denn es bestünde eine große Nachfrage nach Urnenbestattungen im Wald. Mehrere Projekte seien in Niederösterreich bereits erfolgreich umgesetzt worden.

„Jetzt ist zu hoffen, dass der Baulärm bald vergessen ist. Die schön gelegene und sehr gut erreichbare Anlage hätte es sich nach den jahrelangen Turbulenzen wirklich verdient“, lautet es aus Grafenegg.