Mit der NÖN zum gratis Whopper-Menü.

Das neue Burger King Restaurant in Langenrohr beim Leiner-Kreisverkehr an der B 18 wurde im Dezember 2018 eröffnet. Markenzeichen: 100 Prozent österreichisches Rindfleisch wird auf offener Flamme gegrillt. Dieses Erfolgsrezept begeistert jetzt auch in Langenrohr. Passend zur benachbarten Gartenstadt Tulln wurde das Restaurant-Design im Stil „Garden Grill“ ausgeführt.

Die NÖN verlost jetzt gratis Whopper-Menüs für zwei Personen. Wer ab sofort eine E-Mail mit dem Kennwort „Feuergrill“ an gewinnspiel@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen. Einsendeschluss ist Sonntag, 20. Jänner.