„Die Öffnungsschritte der letzten Wochen führten zu einer spürbaren Entspannung des Arbeitsmarktes. Im Vergleich zum Mai des Vorjahres waren um 33,3 Prozent weniger Frauen und Männer beim AMS Tulln arbeitslos vorgemerkt. Insgesamt konnten seit Jahresbeginn 2176 Personen im Bezirk Tulln wieder ihre Arbeitslosigkeit mit einer Beschäftigungsaufnahme beendet“, analysiert AMS Tulln Geschäftsstellenleiter Hans Schultheis.

„Die Langzeitsarbeitslosigkeit ist in den letzten drei Jahren explodiert“, weiß Schultheis.

„Unsere Aufmerksamkeit gilt vor allem jenen, die bereits länger auf Jobsuche sind.“ Hans Schultheis, AMS-Tulln

Die Zahl der langzeitarbeitslosen Personen, die zumindest ein Jahr beim AMS Tulln arbeitslos gemeldet sind, hat sich pandemiebedingt seit Jahresbeginn im Durchschnitt um 84,7 Prozent auf 641 Personen erhöht. Daher legt das AMS Tulln besonderes Augenmerk auf diese Personengruppe.

Es wird eng mit den Betrieben in der Region Kontakt gehalten, um mit „konsequenter Vermittlung und zielgerichteten Fördermaßnahmen die Chancen auf einen beruflichen Neustart langzeitarbeitsloser Frauen und Männer effektiv zu erhöhen und gleichzeitig den Arbeitskräftebedarf der Unternehmen zu decken“, betont Hans Schultheis.

So eine Win-win-Situation zeigt sich auch in der Konditorei Kadlec in Sieghartskirchen, wo nun eine Dame um die 50 Jahre, nach längerer Arbeitslosigkeit eine neue Anstellung fand.

„Ich bin sehr glücklich, dass wir so ein tolles Team um uns haben“, freut sich Chefin Waltraud Kadlec über das „gute familiäre Klima“ in ihrem Betrieb. Während der Pandemie konnten nicht nur alle Mitarbeiter gehalten werden, jetzt musste die Küche auch verstärkt werden.

Es hat ein Umdenken stattgefunden

Die Pandemie hat auch hier ihre Spuren hinterlassen. „Aber das Abholen von Mehlspeisen und dem „bekannt gutem Frühstück“ während der Pandemie funktionierte immer gut, „es hat ein Umdenken stattgefunden“, so die Chefin. Auch die Eisbecher to go waren heiß begehrt. Das Besucherverhalten hat sich natürlich auch verändert: „Man kann nicht mehr so spontan auf einen Kaffee gehen.“ Die Kunden holen sich auch weiterhin die Köstlichkeiten „to go“ ab.

23 Angestellte sind im Betrieb beschäftigt, „aber ich muss noch zwei geringfügig Beschäftigte aufnehmen, zur Stoßzeit am Wochenende brauch ich noch Verstärkung“, weiß Kadlec, die mit ihre positiven Lebenseinstellung und Freundlichkeit ihre Mitarbeiter voll motiviert.

Rückblickend ist sich Waltraud Kadlec sicher: „Hätte ich das Kurzarbeitsmodell nicht gehabt, hätte ich den Betrieb nicht halten können.“

„Unsere Aufmerksamkeit gilt vor allem jenen Kunden und Kundinnen, die bereits seit längerer Zeit auf Jobsuche sind“, betont Hans Schultheis. Seit Jahresbeginn schafften bereits 134 langzeitarbeitslose Personen den Einstieg ins Berufsleben, eine Steigerung gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 272,2 Prozent.

„Unternehmen und Jobsuchende zusammenzubringen ist der gesetzliche Auftrag des AMS“, erklärt der AMS-Tulln-Chef.