Zwentendorf läuft

Der Zwentendorfer Donaulauf, von der Volkshochschule veranstaltet, hat inzwischen Tradition, denn er findet heuer am Samstag, 9. September, zum 21. Mal statt. Und es ist wieder ein Charity-Lauf, denn zwei Euro der Startgebühr soll Baumpflanzungen verwendet werden. 2022 konnten für 338 Euro Bäume in der Marktgemeinde eingesetzt werden. „Ein großes Dankeschön an alle Läuferinnen und Läufer“ freut sich Organisator Manfred Bichler.

Ansprechende Bedingungen

Der Donaulauf ist wegen seinem flachen Rundkurs entlang der Donau und durch einen Teil von Zwentendorf für alle Altersgruppen gut geeignet. Start und Ziel liegen beim Donauhof Zwentendorf. Die Medaillen des Zwentendorfer Donaulaufs sind eine Sonderanfertigung aus Holz. Angebote zum Mitlaufen gibt es viele, es beginnt mit den Knirpsen, vier nach Alter gestaffelte Kinderläufe, einem Volkslauf und Nordic Walking über 5.286 m, dem Hauptlauf über 10.572 m und einem Staffellauf. Für die Sieger winken schöne Sachpreise, darunter Abos der Kleinkunstbühne Zwentendorf, Eintritte ins Zwentendorfer Hallenbad, Geschenkkörbe und vieles mehr. Der Zwentendorfer Donaulauf zählt zum Volkslaufcup, der aus 30 Laufveranstaltungen über ganz Österreich verstreut besteht.

Die Zeitnehmung erfolgt von Pentek-timing mit Green-Chips, es stehen Umkleidekabinen und Duschen zur Verfügung. Anmeldung unter buergerservice@zwentendorf-donau.gv.at, www.zwentendorf.at/donaulauf und www.pentek-timing.at. Alle Infos unter www.zwentendorf.at/donaulauf.