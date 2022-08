Gemeinden im Bezirk Tulln sparen Energie

Werbung Wagram im Weritas: Anzeige Weinverkostung am 30. 8. 2022 in Kirchberg

Die NÖN hat in den mehreren Gemeinden nachgefragt, wie weit man mit der Umrüstung auf LED-Beleuchtung sei.

Die Stadtgemeinde Tulln hat bereits vor etwas mehr als zehn Jahren begonnen, die Straßenbeleuchtung auf energiesparende Leuchtmittel umzurüsten – zunächst auf Metalldampflampen, seit zwei Jahren nur noch auf LED.

Ausgetauscht wird in allen neuen Straßenzügen und bei Generalsanierungen sowie immer dann, wenn Lampen aufgrund von Vandalismus oder Unfällen schadhaft sind. Derzeit sind von den insgesamt ca. 4.400 Leuchtmitteln in der Straßenbeleuchtung der Stadtgemeinde Tulln ca. 300 bis 400 LED-Lampen im Einsatz – also ca. 10 Prozent, laufend wachsend.

In Absdorf wird seit zehn Jahren kontinuierlich die Straßenbeleuchtung auf LED in Zusammenarbeit mit EVN-Lichtservice umgestellt. „Wir haben derzeit ca. 75 Prozent unserer Beleuchtung auf LED-Standard, die restlichen Lichtpunkte werden in den nächsten Jahren optimiert“, informiert Bürgermeister Franz Dam.

Auch die Gemeinde Muckendorf-Wipfing ist mit der Umrüstung bereits sehr weit. 2015 begonnen, sind ca. 95 Prozent der Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. Die restlichen, noch nicht getauschten Leuchten, betreffen Straßenzüge, bei welchen die Lampen noch in sehr gutem Zustand waren/sind.

Die Marktgemeinde Michelhausen ist in puncto Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Vorreiter: Sie ist seit dem heurigen Frühjahr zu 100 Prozent abgeschlossen.

Die Marktgemeinde Königsbrunn am Wagram rüstet seit April 2022 die gesamte Marktgemeinde auf die LED-Beleuchtung (567 Lichtpunkte) durch die Absdorfer Firma Etech-Mörth um. Die Katastralgemeinden Utzenlaa, Bierbaum am Kleebühel, Frauendorf an der Au, Königsbrunn am Wagram sowie Hippersdorf sind bereits umgerüstet, Zaussenberg folgt. Auszugehen ist, dass das gesamte Projekt bis Ende Oktober abgeschlossen ist.

In der Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing wird die Umrüstung in der Folge des derzeitigen Wasserleitungsbaus durchgeführt, derzeit werden mit der Wasserleitung auch die Fundamente (Tiefbau) für neue (LED)-Lampen mit vorbereitet.

Durch die LED-Umrüstung wird etwa 50 bis 60 Prozent der Energiekosten gespart. Dies entspricht in Michelhausen einer jährlichen Ersparnis von 28.400 Euro. Somit ist eine Amortisierung der neuen LED-Leuchten nach knapp vier Jahren erreicht. In Muckendorf-Wipfing ergaben sich folgende Stromkosten: 2014 - 15.900 Euro, 2015 (Jahr der Umstellung - 10.800 Euro, 2016 - 6.200 Euro. Hier zeigt sich: Die Umstellung der Ortsbeleuchtung auf LED ist zukunftsorientiert. Es werden dadurch Energie und Kosten eingespart.

