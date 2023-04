Atzenbrugg spart 195.000 kWh Strom

Jährlich plante man für die Umstellung auf LED ein Budget ein. Anfang des Jahres wurden nun im Perschlingtal die letzten alten Beleuchtungskörper getauscht. „Mit der Umstellung der rund 1.200 Leuchten der älteren Generation auf moderne Beleuchtungskörper mit innovativer LED-Technik haben wir einen wesentlichen Schritt energieeffizienter Maßnahmen umgesetzt“, erklärt Bürgermeisterin Beate Jilch.

„Bei verbesserter Lichtqualität wird nun den Stromverbrauch um ca. 195.000 kWh pro Jahr reduziert. Dies entspricht einer jährlichen CO₂-Einsparung von rund 54,6 Tonnen“, berichtet Gemeinderat Erich Wejda über den wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

„Die neue Technik spart aufgrund der effizienteren Lichterzeugung aber vor allem durch die exakte Lichtlenkung enorm an Energie im Betrieb ein. Durch die genau definierte Lichtverteilung, bewusst weg vom Lichtpunkt - in die Breite der Straße, wird eine hohe Gleichmäßigkeit auf der Verkehrsfläche erzeugt. Eingebauten Logikmodule dimmen das Licht in der Nacht von 23 bis 5 Uhr zurück, um noch mehr Energie einzusparen“, führt Wejda aus.

