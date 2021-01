Die VS Großweikersdorf möchte ein klares Zeichen gegen Mobbing setzen. Team Präsent

„Mobbing unter Kindern und Jugendlichen findet vor allem in der Schule statt und kann daher am besten mit pädagogischen Mitteln eben dort gestoppt werden. Aus diesem Grund ist es dem Team der VS Großweikersdorf ein großes Anliegen diese Problematik aufzugreifen und, wenn nötig, konstruktiv und wirksam dagegen vorzugehen“, meint die Schulleiterin Sabine Stiefler.

Im Rahmen einer Lehrerfortbildung bei Team Präsent, einem Institut für Gewaltprävention und Beziehungskultur, wurde daher die Interventionsmethode „No Blame Approach“ (übersetzt: Ansatz ohne Schuldzuweisung), die bei Mobbing unter Kindern und Jugendlichen erfolgreich angewendet, erlernt und trainiert wird.

Der No Blame Approach betrachtet die Lage aus systemischer Perspektive. Er arbeitet mit der Gruppendynamik und bezieht zur Lösung Beteiligte aus allen Positionen der Gruppe - Akteure, Mitläufer, Zuschauer, Dulder und Betroffene - mit ein.

Die VS Großweikersdorf ist nun eine zertifizierte Schule, die eigenständig, kompetent und verantwortungsvoll im Falle von Mobbing handeln kann.

„Die VS Großweikersdorf ist die erste Schule im Bezirk Tulln, die von uns das ,Sicher gemeinsam - No Blame Approach - Zertifikat‘ erhält. Es gibt bereits mehrere Lehrkräfte im Bezirk, die mit diesem Ansatz arbeiten, wir freuen uns aber über das Engagement der gesamten Volksschule Großweikersdorf Mobbing mit diesem wertschätzenden, erfolgreichen und evaluierten Konzept begegnen zu wollen und zu können“, betont Viktor Bauernfeind von Team Präsent.