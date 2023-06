Neues Personal im Kindergarten 1 in Sieghartskirchen

Heidemarie Hauber verlässt nach dreijähriger Leitung den Kindergarten Sieghartskirchen 1 und wechselt in den Kindergarten Atzenbrugg. „Frau Hauber hat in ihrer Zeit im Kindergarten Sieghartskirchen 1 wertvolle Arbeit geleistet und den Kindern ein liebevolles und förderndes Umfeld geboten“, sagte Bürgermeisterin Josefa Geiger. Ihr Einsatz und Engagement wurden von den Kindern, Eltern und Kolleginnen sehr geschätzt.

In die Fußstapfen von Hauber tritt Cornelia Wimmer. Sie war bereits seit rund einem Jahr stellvertretende Leiterin des Landeskindergartens 1 in Judenau und bringt 21 Jahre Erfahrung als Kindergartenpädagogin mit. Ihre Zusatzausbildung in den Bereichen Legasthenie und Dyskalkulie macht sie zu einer kompetenten Ansprechpartnerin für individuelle Förderbedürfnisse.

Weiters begrüßt der Kindergarten Sieghartskirchen 1 Tatiana Mildner als neue Kindergartenpädagogin. Mildner verfügt über acht Jahre Berufserfahrung, davon fünf Jahre in Wien und drei Jahre in Niederösterreich. Ihre vielfältigen Erfahrungen und Kenntnisse bereichern das pädagogische Team des Kindergartens.

„Ich bin überzeugt, dass sowohl Frau Wimmer als auch Frau Mildner ihren Beitrag zur Weiterentwicklung des Kindergartens Sieghartskirchen 1 leisten werden. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und wünsche beiden viel Erfolg bei ihren neuen Aufgaben“, so Geiger.