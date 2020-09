Vor sechs Jahren hatte Wolfgang Derler die Leitung der HLW Tulln von Nancy Köstlbauer übernommen. Mit 1. September trat er in den Ruhestand. Von der Bildungsdirektion wurde mit Margit Längauer (47) nun eine Tullnerin mit der Leitung betraut (das offizielle amtswegige Verfahren wird noch dauern).

Längauer verbrachte ihre gesamte Schullaufbahn in der Bezirkshauptstadt. Nach der Unterstufe im Gymnasium maturierte sie an der Handelsakademie und studierte schließlich Wirtschaftspädagogik an der WU Wien. Seit 1997 unterrichtet sie an der HLW Tulln kaufmännische Fächer (Rechnungswesen, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft) und verwandte Gegenstände (Kultur/Freizeit/Touristik, Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement,...)

Warum sie sich für eine Karriere als Lehrerin entschied? „Es ist der schönste Beruf, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ich kann mit jungen Menschen arbeiten, ihnen etwas für ihren Lebensweg mitgeben, ihre Entwicklung beobachten. Jeder Tag läuft anders ab, es wird niemals langweilig“, sagt die designierte Schulleiterin.

In ihrer neuen Funktion will Längauer eine Atmosphäre schaffen, in der sich alle Beteiligten wohlfühlen und jeder sein Bestes geben kann, mit dem gesamten Lehrerteam Schüler fördern und fordern. Nach dem Motto „Raus in die Praxis, rein mit der Praxis“ will sie die berufsbildende Schule nach außen öffnen und den Kontakt mit der Wirtschaft intensivieren.

Längauer ist verheiratet, hat zwei Töchter (fast 17 und 10 Jahre alt), ihre Hobbies sind Lesen, Kochen und Backen, Freunde und Familie einladen, die Mitarbeit in der Pfarre Tulln St. Severin sowie Sport (in Maßen).