Vom Parkplatz am Messegelände in Tulln, unter Polizeieskorte startete die Gedenkfahrt für die ermordete 13-jährige Tullnerin Leonie in Richtung Wien.

Nach einer kurzen Gedenkminute am Fundort im 22. Bezirk, ging es weiter zum Heldenplatz, wo ebenfalls Blumen und Kerzen hinterlegt wurden. „Es waren berührende Momente, traurige aber auch schöne, auch Leonies Mutter kam und bedankte sich“, so Organisator Markus Hafner.

„Wir wollten ein Zeichen an die Politik setzen, strebten aber keine hasserfüllte Veranstaltung an“

Entsetzt zeigt sich Hafner, dass „nach 30 Minuten alle Blumen und Kerzen von der MA 48 entfernt wurden. Das ist eine Schändung.“ Hafner wird „Strafanzeige gegen Unbekannt“ machen. Mehr noch: „Es meldeten sich bereits Anwälte, die uns bei der Klage gegen die Republik Österreich unterstützen wollen.“

„Von den in den Medien kursierenden Meldungen, wir seien Rechtsradikale, distanzieren wir uns ausdrücklich. Das stimmt nicht. Wir sind normale Bürger und gehören keiner Partei an“, so die Organisatoren Markus Hafner, Kurt Luttenberger und Rudi Kompöck.

„Wir wollten ein Zeichen an die Politik setzen, strebten aber keine hasserfüllte Veranstaltung an“, erklärt Hafner.

Für Leonie wurde ein Spendenkonto eingerichtet: Das Spendenkonto wird am 30. Juli geschlossen, dann veröffentlicht und dann notariell beglaubigt. Es geht alles ohne Abzüge an Leonies Familie.

Spendenkonto:

Raiffeisenbank NÖ

AT143219500001945161

Verwendungszweck: Leonie