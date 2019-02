A Special Tribute to Jesus Christ Superstar - Eine multimediale Performance...

An diesem Abend werden, SIE; bei Brot, Wasser und Wein, Teil des letzten Abendmahles, wenn der Regisseur, Schauspieler & Poet Sir Kristian Goldmund Aumann, am Gründonnerstag, anno Domini 2018 - Auszüge aus Wolfgang Teuschls Werk "DA JESUS und SEINE HAWARA"; dem wienerischen Evangelium - ein Klassiker des Wiener Dialekts, liest.

WIA S IN JESUS EINAAN

Und dawäu a nu in dera Oat gredt hod, is scho da Judas eigridn, ana fo seine zwölf Schbäze, und mid den zaum is a gaunze Batii audaunzd, mid Sawän und Brigln in d Brozn; und zwoa woan des d Bugln fo de Owapfoffm und d Biwegneissa und fo da Hotwolää, wos s eam aufeghussd haum. Und de foesche Grood fo an Judas hod si a Zeichn ausgschnopsd ghobd mid eana, und zwoa foegendes: "Den wos i a Bussl gib, dea is s; den beilz eich hea und zaaz eam mid." Auszug aus Wolfgang Teuschls - Da Jesus und seine Hawara, WIA S IN JESUS EINAAN



Kein Zweifel; es war damals EIN BUCH, DAS DIE GEMÜTER ERREGTE und die Menschheit spaltete: Mancher Deutsch- und Religionslehrer sah darin eine nützliche Arbeitshilfe, um den Unterricht durch eine das Erhabene in irdische Worte fassende Lesart des Neuen Testaments aufzulockern. Von anderen wurde es verboten. Heute ist Da Jesus und seine Hawara ein Klassiker von Rang, nicht zuletzt, weil Teuschls „Übersetzung“ die Worte Jesu und die Berichte der Evangelisten aus der sprachlich-pathetischen Erstarrung löst und neu erleben lässt. „Hier wird mit jener pathetisch-salbungsvollen Sprache aufgeräumt, in der uns die Frohbotschaft überliefert ist“, urteilte seinerzeit Dietmar Grieser. Auch sahen Befürworter darin einen unkomplizierten allseits verständlichen Zugang zum Wort Gottes. Der Buchautor argumentierte, dass Jesus selbst aramäischen Dialekt gesprochen hat und Sprachwissenschaftler vermuten die Herkunft des österreichischen Wortes "Haberer" aus dem Hebräischen.



