Schrille Nacht für Rainbows

Am Donnerstag, 16. Dezember, wollen Maria Köstlinger und Juergen Maurer eine heitere Lesung in guter Sache halten. „Schrille Nacht - Eilige Nacht“ wagt einen „gar nicht so besinnlichen“ Blick auf die angeblich „stillste Zeit“ des Jahres. Mit dabei ist auch die „Boring Blues Band“.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Die gute Sache ist in diesem Fall Rainbows NÖ, die Kinder und Jugendliche nach drastischen Änderungen in ihrem Leben begleiten. Der Benefizabend findet - sofern Corona-bedingt möglich - um 19 Uhr in der Babenbergerhalle statt. Sollte die Veranstaltung nicht stattfinden können, wird sie in das Frühjahr verschoben - die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Sie kosten zwischen 24 und 29 Euro, für Schüler und Studierende zwischen 19 und 24 Euro. Erhältlich sind sie unter shop.eventjet.at/rainbows , per E-Mail an kulturamt@klosterneuburg.at oder unter +43 2243 444 222.