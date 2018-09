1981 lief mit „Rette deine Haut, Killer!“ der erste Film über die Leinwand des Kinocenter Tulln in der Langenlebarner Straße. Am kommenden Sonntag, 9. September, fällt nach „The Equalizer 2“ der letzte Vorhang in dem beliebten Lichtspielhaus.

Betreiber Wolfgang Storff war immer dabei, zu Beginn noch gemeinsam mit seinem Vater: „37 Jahre lang, von 17 bis 54, habe ich das jetzt gemacht.“ In dieser Zeit hat er viel miterlebt, die größte Herausforderung sei aber wohl die Digitalisierung gewesen. So lief 1995 der erste Film mit Digitalton im Kinocenter Tulln. „Heat mit Al Pacino und Robert De Niro - das war noch ein Film!“, schwärmt Storff. 2011, rechtzeitig zum 30-jährigen Jubiläum wurde auch die Bildtechnik auf Digital umgestellt.

Ende einer Kino-Ära in Tulln

Das goldene Kinozeitalter in Tulln wären allerdings die 1990er gewesen. So konnte Storff 1998 in den beiden Sälen insgesamt mehr als 73.000 Besucher verzeichnen. „Von Armageddon über der Soldat James Ryan bis Titanic - da wusste man gar nicht, was man zuerst spielen sollte“, erinnert sich Storff.

Eine Erfolgsgeschichte für sich ist die Cinecard des Tullners. „Insgesamt haben wir 8.395 Stück ausgestellt. Damit kam man donnerstags und freitags günstiger ins Kino, jeder achte Besuch und ein Kinoticket am Geburtstag waren sogar gratis“, erklärt der Kinobetreiber.

Dass all das jetzt zu Ende geht kommentiert er unsentimental mit „Es ist einfach so, aus, fertig.“ Sowohl die Innenausstattung als auch das Gebäude seien bereits verkauft. „Es gibt kein Zurück“, sagt Storff, der aber trotzdem an seiner Aussage von 2010 festhält: „Kino wird es immer geben. Die Kleinen schließen, Große eröffnen und die Säle werden mehr - aber irgendwann nur noch in den Großstädten.“

Ebenfalls in der Langenlebarner Straße, aber zwei Kilometer stadtauswärts, wächst gerade Star Movie Tulln, ein moderner Fünf-Säle-Palast.