Letzter Wunsch einer Tullnerin ging in Erfüllung .

Unzählige Male war Eleonora M. mit ihrer Familie am Ötscher, hatte am Lunzer See campiert und einige der schönsten Momente ihres Lebens mit ihren Lieben dort erlebt. Als Patientin im stationären Hospiz in Tulln hatte sie einen großen Wunsch: noch ein letztes Mal wollte sie den Ötscher von oben, also aus der Luft, sehen.