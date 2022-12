Das Haus der Digitalisierung in Tulln ist eröffnet

Werbung

Virtuell existiert es schon länger, ganz real "zum Angreifen" findet man das Haus der Digitalisierung (HdD) jetzt am Campus Technopol Tulln. "Es hat einen gewaltigen Wow-Effekt... Hier können wir die Digitalisierung für Land und Leute nutzbar machen", sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der offiziellen Eröffnung. Das gelte für alle Bereiche von Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung über Medizin bis zur Mobilität. Denn: "Wir in Niederösterreich wollen den digitalen Wandel nicht nur nutzen, sondern aktiv gestalten und beeinflussen." Das gelte erst recht in einer Zeit multipler Krisen, in der das Land massiv gefordert sei, mit mutigen Entscheidungen rasch zu helfen. Das Haus der Digitalisierung sei jedenfalls "ein Riesenschritt in Richtung Zukunft", für dessen Gelingen dankte sich den beiden Ecoplus Digital Geschäftsführern Lukas Reutterer und Claus Zeppelzauer.

Unternehmen sollen Digitalisierung bestmöglich nutzen können

"Es geht darum, die Chancen, die die Digitalisierung bietet, bestmöglich für unsere Unternehmen zu nutzen", betonte Landesrat Jochen Danninger. Das Land NÖ unterstütze genau das mit intensivem Breitbandausbau, der Initiative "Digi for Wirtschaft" (hier seien bereits 28 Millionen Euro an Förderungen geflossen) und nun mit dem Haus der Digitalisierung, einem "Leuchtturmprojekt, das weit über die Grenzen des Landes hinaus strahlen wird".

Maßgeblich zur Realisierung beigetragen haben auch die Architekten Gallister, Kronaus und Mitterer. "Manchmal ist Architektur mehr als nur Funktionalität und Fassade", erklärte Reinhardt Gallister, hier sei es auch um die Deutung des Themas Digitalisierung gegangen, außerdem habe man ein Portal für den Campus geschaffen. Peter Mitterer hob die Bedeutung des Showrooms hervor: "Er ist ein Werkzeug für Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst, um die Digitalisierung zu erleben." Im Mittelpunkt stehe aber stets der Mensch.

"Mensch und Maschine" ist übrigens auch der Titel der ersten großen Ausstellung, die ab 17. Jänner 2023 im Showroom besichtigt werden kann.

Digital und analog, neugierig - alle ziehen an einem Strang

Als Leadpartner unterstützen Unternehmen das Projekt, allen voran Hypo Niederösterreich und EVN. "Die Kombination aus digital und analog, die wir im Unternehmen stark leben, hat uns auch hier angesprochen, darum sind wir dabei", erklärte Vorstandssprecher Wolfgang Viehauser (Hypo NÖ). Vorstandsdirektor Stefan Szyszkowitz (EVN) stellte die Neugierde in den Vordergrund. Die brauche es, um die Digitalisierung anzunehmen, und das könne in diesem Haus gelebt werden. Unterstützung sagte auch WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker zu: "Wir werden unsere Ideen einbringen. Wir ziehen hier alle an einem Strang."

Mit der Gesamtumsetzung betraut, vom virtuellen bis hin zum realen Haus der Digitalisierung, war die NÖ Wirtschaftsagentur Ecoplus. "Mit all unseren Services bieten wir hier eine gute Startbasis in die Digitalisierung für Betriebe", erklärte Geschäftsführer Helmut Miernicki. Es gehe darum, vor allem kleine und mittlere Unternehmen zu informieren, zu instruieren und zu vernetzen.

Quelle der Inspiration für Green Smart City Tulln

Und was heißt das alles für den Standort Tulln? "Wir werden das Haus der Digitalisierung als stete Quelle von Anstößen und Inspiration nutzen", erklärte Bürgermeister Peter Eisenschenk. Es gehe darum, die Stadt noch stärker als Green Smart City zu positionieren und dabei "nie aufzuhören nachzudenken".

Bereits ins Haus der Digitalisierung eingezogen ist der Lehrgang Bio Data Sciences der FH Wiener Neustadt in Tulln. "Ich habe heute die erste Vorlesung hier im ersten Stock gehalten", berichtete Lehrgangsleiterin Birgit Herbinger. Und sie selbst sei genauso begeistert wie die Studentinnen und Studenten. FH-Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Schneeberger betonte: "Die Megathemen in unserer Gesellschaft sind Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Beide werden hier verwirklicht."

Die Segnung des Hauses, das von den Geschäftsführern Lukas Reutterer und Claus Zeppelzauer geleitet wird, erfolgte durch Bischof Alois Schwarz und Superintendent-Stellvertreterin Birgit Schiller.

Daten und Fakten zum Haus der Digitalisierung:

4.200 Quadratmeter Gesamtfläche

5.250 Kubikmeter Beton

4.957 Tonnen Bewährungsstahl

131.000 Arbeitsstunden

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.