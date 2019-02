„Der Austausch und Wissenstransfer in den Bereichen erneuerbare Energie ist enorm wichtig“, weiß Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann bei der Zertifikatsübergabe an die Studenten aus der Türkei. Themenschwerpunkt des Erasmus-Projekts war die Sonnenenergie. Direktor Josef Meisl gab seinen Gästen nicht nur sein profundes Wissen weiter, auch die Freizeit war bestens mit Betriebsbesuchen geplant. „Es ist schön für uns Forscher und Weitergeber des Wissens, dass wir Menschen in der Politik haben, die solche Projekte ermöglichen, freute sich der Direktor.

Nach der Zertifikatsübergabe an die Studierenden stand ein gemeinsames Mittagessen auf dem Programm.

Erasmus ist übrigens ein Programm der Europäischen Union, das die Zusammenarbeit der europäischen Universitäten sowie den Austausch von Studenten fördert. Die Landwirtschaftliche Fachschule plant in den nächsten Monaten noch weitere Projekte zu den Themen Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien.