Tulbingerkogel: Spende bekommt ein Gesicht

Die Themen des Pressefrühstücks, bei der zahlreiche Künstler zu Gast waren und die Familie Bläuel erneut ihre Gastfreundschaft zeigte, waren die geplanten Licht ins Dunkel Events 2023. „Ich bin begeistert, dass wir seit so vielen Jahren Gastgeber und Partner einer wirklich einmaligen Sache sein dürfen“, so Haubenkoch Georg Bläuel über Licht ins Dunkel sowie die geplanten Projekte. „Mit den Spendengeldern werden der Licht ins Dunkel Soforthilfefond für Familien in Not und die drei Pro Juventute Häuser der Region unterstützt“, erläuterte Franz Müllner.

Außerdem war das 22. Pressefrühstück gleichzeitig der Startschuss des neuen Spendenjahres für Licht ins Dunkel für die Region. Sämtliche ab heute getätigten Spenden fließen in die Spendensumme, welche dann im Rahmen der Gala an Licht ins Dunkel am 9. Dezember übergeben wird. Zur Künstlergala kommen u.a. das Janoska Ensemble, Soryana Kushpler, Beatrice Turin, Yesuntei Damdin, Michaela Rabitsch & Band, Sirtaki Schrammeln, Christin Van Geuze, Willi Dussmann sowie Two Rats & The Cat. „Außerdem wird unser Medienpartner, der ORF NÖ, bei der Gala dabei sein“, freut sich der Veranstalter der Donaukultur KG. Ebenfalls zu Gast beim Pressefrühstück war Claus Bruckmann (ORF), der gemeinsam mit Larissa Robitschko die Künstlergala moderieren wird.

Bei den bis dato zehn „Licht ins Dunkel-Aktionen“ konnte ein Gesamtergebnis von 360.000 Euro erzielt werden. Spendenkonto: Volksbank NÖ, AT18 4715 0040 0002 0000

Eine Erfolgsgeschichte: Online-Kunstkatalog

Die Donaukultur hat sich vor einiger Zeit dazu entschlossen, einen Online-Kunstkatalog aufzulegen und auf der Donaukultur-Website sowie in den sozialen Medien anzubieten. Die vielen Kunstwerke, die dankenswerterweise von vielen Künstlerinnen und Künstlern gespendet werden, sind nun in einem Katalog zusammengefasst und werden immer wieder aktualisiert.

Nach knapp zwei Jahren zieht das Team der Donaukultur KG ein positives Resümee: Das Interesse ist enorm! Es konnten bereits viele Werke verkauft und damit Spenden für Licht ins Dunkel gesammelt werden. Der Katalog wird laufend aktualisiert und erweitert, überzeugen Sie sich selbst: https://donaukultur.com/licht-ins-dunkel/

„Wir, als Donaukultur, danken den vielen Spendern und Käufern der Region sowie allen Künstlerinnen und Künstlern, die ihre wertvollen Kunstwerke für diesen guten Zweck zur Verfügung stellen“, berichtet Alexandra Müllner, Geschäftsführerin der Donaukultur KG. Ein Dankeschön geht an u.a. Elisabeth Arocker, Edel Czernin, Uschi Barkmann-Peklo, Silvia Ehrenreich, Isolde Engeljehringer, Ernst Fuchs, Michael Fuchs, Karl Hiess, Julie Kreuzspiegl, Regina Merta, Karl W. Paschek, Barbara Probst, Johann Rumpf, Günter Sekanina, Angela Andorrer, Arnold Schmidt, Friedrich Spring, Ulli Ströbitzer, Barbara Wallner, Thomas Zinnbauer, Hanna Andorka, Eva Meindl, Martin Luisi, La Hong, Veronika Tiefenbacher, Tanja Krexner, H. W. Ötscherer und viele mehr.

Licht ins Dunkel Events 2023

Licht ins Dunkel Weintaufe in der Galerie Gugging am Montag, 6. November

Licht ins Dunkel Konzert Andrew Young & Band im Fliegerhorst Brumowski Langenlebarn am Donnerstag, 30. November

Licht ins Dunkel Künstlergala im Berghotel Tulbingerkogel am Samstag, 9. Dezember

Donaukultur-Veranstaltungen 2023 / 2024

Bernhard Murg & Stefano Bernardin: „Bis einer weint …“ am Sonntag, 8. Oktober, in der Schlossparkhalle Mauerbach

Andy Lee Lang & Werner Auer: „From Broadway to Las Vegas“ am Samstag, 21. November, im Berghotel Tulbingerkogel

Stella Jones: Tullnerfelder Advent am Samstag, 5. Dezember, im Danubium Tulln

22. Tullnerfelder Neujahrskonzert am Freitag, 5. Jänner 2024, im Berghotel Tulbingerkogel

Infos & Tickets für sämtliche Veranstaltungen: http://www.donaukultur.com; http://www.oeticket.com