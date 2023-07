Zwei Tullner auf „Mein Lied für Niederösterreich“

Der Untertitel des Albums „Mein Lied für Niederösterreich“ spricht Bände: „12 Liedermacher:innen und ihre Liebe zur Heimat“ hatten im Vorjahr für den Wettbewerb der Kultur.Region.Niederösterreich ihre Liebeserklärungen an Niederösterreich gedichtet und komponiert. Mittlerweile haben die 12 Finalistinnen und Finalisten ihre Lieder professionell aufgenommen, die sie nun mit der brandneuen CD im Bioweingut Geyerhof in Furth bei Göttweig präsentierten. Mit dabei aus Tulln: Arthur Lauber und Bernhard Fleißner.

Von der musikalischen Vielfalt auf dem Sampler zeigte sich Landtagspräsident Karl Wilfing beeindruckt: „Ich bin dankbar für diese vielfältigen Beiträge, die allesamt eine Beflügelung des Geistes sind. Im Bereich der Kultur sind wir in Niederösterreich Spitzenklasse, und das ganz sicherlich dank der Breitenkultur: Eine Vielzahl der Kinder genießt eine Ausbildung an der Musikschule.“

Bernhard Fleißner mit Andy Schörg in Live-Action. Foto: Franz Gleiß

Das Album ist zum Preis von 12 Euro im Shop „Volkskultur - Handwerk der Regionen“ (Ludwig-von-Köchel-Platz 1) in Krems sowie und der Buchhandlung der Regionen der Volkskultur Niederösterreich (Steiner Donaulände 56), ebenfalls in Krems, erhältlich. Zudem kann sie per Mail an office@kulturregionnoe.at oder telefonisch unter 02742/90666-6137 bestellt werden. Digital sind die Songs auch auf den gängigen Streaming-Plattformen Apple Music, Spotify, Deezer und Amazon Music abrufbar.