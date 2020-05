Am 16. März mussten unter anderem auch die Gasthäuser und Restaurants ihren Betrieb schließen. Seit diesem Tag bietet Kurt Balik, der Pächter des Gasthauses Pfaller in Tulbing Lieferservice im gesamten Gemeindegebiet an. Kurt Balik und sein Team kochen von Montag bis Sonntag. Eine Hauptspeise zum Preis von acht Euro wird angeboten.

Das Gasthaus Pfaller bietet zusätzlich bei der Mittagessenbestellung auch Brot und Gebäck der Firma Steiner an. Dank den freiwilligen Essenslieferanten war es Herrn Balik möglich, dieses Angebot weiter aufrecht zu erhalten. Bei den Essenszustellern handelt es sich um Personen, die seit Beginn dabei sind und fast täglich Essen ausliefern. Mehrheitlich sind sie Mitglieder des Musik- und Gesangvereines Tulbing. Durch ihr Engagement haben sie mitgeholfen, dass die zu schützende Generation verpflegt wird, und in der Gemeinde Arbeitsplätze erhalten bleiben. „Dieses Lieferservice ist etwas ganz Besonderes“, freut sich auch Vizebürgermeisterin Anna Haider.