Um das stark steigende Paketvolumen auch in Zukunft mit der gewohnten Qualität zustellen zu können, treibt die Österreichische Post AG den Ausbau ihrer Logistikinfrastruktur voran. Neben der Erhöhung der Sortierkapazität in den Logistikzentren braucht die stetig steigende Anzahl an Paketen auch moderne Postbasen, von denen aus die Sendungen zugestellt werden können.

Einer dieser neuen Standorte befindet sich in 3441 Einsiedl und wurde nun im Beisein des geschäftsführenden Gemeinderats von Sieghartskirchen, Christoph Pinter, Gerald Höchtel, dem Vizebürgermeister Sieghartskirchens, Bernhard Heinreichsberger, einem Abgeordneten zum niederösterreichischen Landtag, und Peter Umundum, Vorstand für Paket und Logistik der Österreichischen Post AG, eröffnet.

Der neue Zustellstandort in Einsiedl hat eine Nutzfläche von rund 1.100 Quadratmetern. Von dort aus stellen die rund 40 Mitarbeiter jeden Tag bis zu 2.200 Pakete sowie Briefe, Werbesendungen und Printmedien in den umliegenden Gemeinden zu. Die angrenzenden bestehenden Standorte der Post in Tulln, Zwentendorf, Neulengbach und Untertullnerbach sollen durch die neue Basis entlastet werden.

Zustellung soll künftig „CO 2 -frei“ geschehen

Die Postbasis ist nach einem modularen Design aufgebaut, wodurch in Zukunft flexibel auf geänderte Anforderungen reagiert werden kann. Im Sinne der Nachhaltigkeit erhielt die Postbasis die notwendige Infrastruktur für einen vollständigen E-Fuhrpark, damit die Zustellung laut der Österreichischen Post AG in Zukunft komplett „CO2-frei“ erfolgen kann.