Rätselnd am Rad durch sieben Sonderprüfungen

Die Lions-Rad-Rätseltrophy ist ein einzigartiger Fahrrad-Familien-Wettbewerb, der Teams aus der Region einlädt, ihre Fähigkeiten in Sachen Radfahren und Rätsellösen unter Beweis zu stellen. Diesmal kamen 70 begeisterte Radfahrende zusammen, die in Teams zu je maximal fünf Personen an den Start gingen. Während der Veranstaltung legten sie mehr als 20 Kilometer in und rund um Tulln auf ihren Fahrrädern zurück, wobei sie gleichzeitig knifflige Rätsel und Sonderprüfungen lösen mussten.

Insgesamt waren sieben Sonderprüfungen auf der Strecke verteilt. Sie erforderten nicht nur Geschicklichkeit und Teamarbeit, sondern auch Kreativität und logisches Denken. Die Teams mussten ihr Bestes geben, um diese Aufgaben zu meistern und wertvolle Punkte zu sammeln. Eine eigene Kinderwertung für Kinder bis zwölf Jahren rundete die gelungene Veranstaltung ab.

Julian Teufer gewann die Kinderwertung, Dieter Hübl und Johannes Öhlböck vom Lions Club Tulln gratulierten. Foto: privat

Die Lions-Rad-Rätseltrophy ist jedoch nicht nur ein sportliches Event, sondern auch eine wohltätige Veranstaltung, deren Erlös zu 100 Prozent Menschen in Not im Bezirk Tulln zugutekommt. Die Organisatoren zeigten sich überwältigt von der großen Resonanz und dem Engagement der Teilnehmer. „Es war fantastisch zu sehen, wie begeistert und motiviert die Teams waren. Die Kombination aus Radfahren und Rätsellösen hat für eine einzigartige Atmosphäre gesorgt. Wir sind stolz darauf, dass wir nicht nur eine sportliche Veranstaltung bieten konnten, sondern auch etwas Gutes für unsere Region tun können“, sagt Dieter Hübl vom Organisationsteam des Lions-Clubs Tulln.

Jonathan Grimm, Annika und Emma Kratschmann bei Sonderprüfung Nummer 7. Foto: privat

Teilnehmende an der 3. Lions-Rad-Rätseltrophy während des Rennens. Foto: privat

Das Gewinner-Team der 3. Lions-Rad-Rätseltrophy wurden im Anschluss an das Rennen geehrt, alle Teilnehmenden erhielten Preise für ihre Leistung. Das Siegerteam spendete seinen „Gold-Gewinn“ direkt an den Lions-Club Tulln. Letztendlich ging es bei diesem Event vor allem um den Spaß und die Freude am Radfahren und gemeinsamen Rätsellösen.