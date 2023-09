Buch trifft Weinstock in Hütteldorf

Wie könnte man die letzten Sommertage schöner verbringen als mit einem Glas Wein, ein bisschen Literatur und guter Musik? So lasen Gaby Eder, Edi Lehrner und Susi Haidegger heitere Texte zum Schmunzeln und Lachen. Für die musikalisch-humorige Umrahmung sorgte das Duo Agnes Ecker und Gerhard Böck „Die harmonischen Zwa“. Hervorragender Wein und frischer Sturm samt Jause kamen von der Weinhauerfamilie Kopp. So klang der Nachmittag erst in den späten Abendstunden gemütlich aus.