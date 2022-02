Gute Literatur zum Kaffee gab's in der Heiligeneicher Bücherei

Lesebegeisterte Menschen trafen sich zum zweiten Literaturcafe in der Gemeindebücherei. Bei Kuchen und Kaffee wurde angeregt über neue Bücher gesprochen, daraus vorgelesen und die Sichtweise der Autoren diskutiert.

Darunter waren die „Liebesgeschichten und Scheidungssachen“ von Rudolfine Haiderer oder der atemberaubende und rasante Thriller „Das Chalet - Mit dem Schnee kommt der Tod“, von Ruth Ware. Geschmökert wurde auch in Leo Dopplers Risotto-Lieblingsrezepten. Der in Heiligeneich lebende Gastro-Star aus der Hansen-Küche in der Börse gibt darin gute Tipps.

Alles ein guter Grund die Gemeindebücherei Atzenbrugg in Heiligeneich wieder einmal zu besuchen und im großen Angebot zu schmökern. Von zu Hause aus können die Leser auch im Online-Katalog auswählen. Viele Comics wurden in den Bestand aufgenommen, aber auch Sachbücher, Krimis, Liebesromane und Bücher für Kinder aller Altersgruppen sind begehrt.

Die Nachfrage nach Tonies ist ungebrochen hoch und es wird nach e-books gefragt. Info: http://buecherei-atzenbrugg.noebib.at

