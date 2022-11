„La Traviata“ im Tullner Kino

Am Samstag, 5. November, findet die zweite Live-Opernübertragung der Saison im Star Movie Tulln statt. Dafür wird um 18 Uhr „La Traviata“ aus der New York Metropolitan Opera übertragen. Karten sind an den Kinokassen oder unter www.starmovie.at erhältlich.

Verdis Meisterwerk „La Traviata“ zählt neben Mozarts „Zauberflöte“ wohl zu den bekanntesten und beliebtesten Opernwerken. Die „Walzeroper“ – ursprünglich wollte Giuseppe Verdi sie „Amore e morte“ nennen – erzählt in einem Dreivierteltakt eine herzzerreißende Geschichte von Liebe und Tod. Die Neuinszenierung von Michael Mayer und die zauberhaften Melodien versprechen ein atemberaubendes Kino-/ Opernerlebnis.

Star Movie Tulln und die NÖN verlosen 1x2 Tickets für den Live-Operntermin. Wer bis Freitag, 4. November, 10 Uhr eine E-Mail an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

Von November 2022 bis Juni 2023 überträgt das Star Movie Tulln noch neun Aufführungen der New York Metropolitan Opera in heimische Kinosäle. Die nächste Live-Opernübertragung findet am 10. Dezember mit „The Hours“ statt.

